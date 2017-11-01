За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще пять ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО во время вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украине и еще пять получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Вчера в результате обстрелов российско-оккупационными войсками наших позиций вблизи поселка Опытное погиб один защитник Украины", - сказал А.Лысенко.
Он отметил, что также во время вражеских обстрелов вблизи Каменки, Опытного и Широкино пять украинских военнослужащих получили ранения.
"Все они были оперативно эвакуированы в военных мобильных госпиталей, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ.