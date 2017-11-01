За добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще п’ять поранені

"Вчора внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами наших позицій поблизу селища Опитного загинув один захисник України", - сказав А.Лисенко.

Він зазначив, що також під час ворожих обстрілів поблизу Кам’янки, Опитного та Широкиного п’ять українських військовослужбовців отримали поранення.

"Всі вони були оперативно евакуйовані до військових мобільних госпіталів, де їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив речник.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.