За добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще п’ять поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Минулої доби у зоні проведення АТО під час ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України та ще п’ять отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Вчора внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами наших позицій поблизу селища Опитного загинув один захисник України", - сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що також під час ворожих обстрілів поблизу Кам’янки, Опитного та Широкиного п’ять українських військовослужбовців отримали поранення.
"Всі вони були оперативно евакуйовані до військових мобільних госпіталів, де їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив речник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.