За сутки в Украине COVID-19 заболело 69 детей и 67 медицинских работников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине за последние сутки COVID-19 заболело 69 детей и 67 медицинских работников. Всего с начала пандемии заболело 5387 детей и 8985 медицинских работников. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 1318 человек, из них 69 детей, а также 67 медицинских работников - это новый антирекорд Украины. При этом были госпитализированы 262 человека. За последние сутки зафиксировано 31 летальный случай. При этом выздоровели 997 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 76808 человек, из них 5387 детей, а также 8985 медицинских работников. При этом в целом выписаны 42524 человека, а летальных случаев 1819", - отметил он.
Напомним, в Украине на утро 6 августа зафиксировано уже 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1318.