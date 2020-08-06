За добу в Україні на COVID-19 захворіло 69 дітей та 67 медичних працівників

"За минулу добу захворіло 1318 осіб, з них 69 дітей, а також 67 медичних працівників – це новий антирекорд України. При цьому було госпіталізовано 262 людини. За останню добу зафіксовано 31 летальний випадок. При цьому одужало 997 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 76808 людей, з них 5387 дітей, а також 8985 медичних працівників. При цьому загалом одужало 42524 особи, а летальних випадків 1819", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 серпня зафіксовано вже 76808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1318.