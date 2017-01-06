За сутки в Багдаде произошло два взрыва, погибли не менее 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В результате двух отдельных взрывов в столице Ирака Багдаде погибли не менее 14 человек и еще много было ранено, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В одном из случаев в основном шиитском районе Аль-Обейди в восточной части Багдада взорвался автомобиль с взрывчаткой, оставленный возле рынка и мечети. В результате погибли не менее шести человек и были ранены еще 15. Ответственность взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", которая заявила, что это было нападение именно на шиитов - представителей этого течения ислама суннитские исламисты считают "вероотступниками".
Другой взрыв произошел у блокпоста в районе Баб-аль-МоАЗ в центральной части Багдада. Там погибли восемь человек. За это нападение ответственности никто на себя не взял.
В течение предыдущей недели в Багдаде была совершена целая серия взрывов, в результате которых погибли десятки людей.
Ответственность за часть из них взяла группировка "Исламское государство".