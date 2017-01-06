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За добу в Багдаді сталося два вибухи, загинуло не менше 14 осіб

За добу в Багдаді сталося два вибухи, загинуло не менше 14 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Унаслідок двох окремих вибухів у столиці Іраку Багдаді загинули не менш ніж 14 людей і ще багато було поранено, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

В одному з випадків у переважно шиїтському районі Аль-Обейді у східній частині Багдада вибухнуло авто з вибухівкою, залишене неподалік ринку й мечеті. Внаслідок цього загинули не менш ніж шість людей і були поранені ще 15. Відповідальність узяло на себе екстремістське угруповання “Ісламська держава”, яке заявило, що це був напад саме на шиїтів — представників цієї течії ісламу сунітські ісламісти вважають “віровідступниками”.

Інший вибух стався біля блокпосту в районі Баб-аль-Моазам у центральній частині Багдада. Там загинули вісім людей. За цей напад відповідальності ще ніхто на себе не взяв.

Протягом попереднього тижня в Багдаді була здійснена ціла низка вибухів, унаслідок яких загинули десятки людей.

Відповідальність за частину з них узяло угруповання “Ісламська держава”.

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