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За сутки в ВСУ обнаружили 11 новых случаев COVID-19

За сутки в ВСУ обнаружили 11 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19, всего на сегодня болеют 128 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 14 июля, в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 128 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 469 человек, летальных случаев - 5", - информируют в командовании.

Сообщается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, сейчас находится 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 62 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении Командования.

Так, как сообщается, в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. Состояние их здоровья удовлетворительное, течение болезни легкое, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже 54 771 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 638.

Украинские Национальные Новости

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