За добу у ЗСУ виявили 11 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. За добу у Збройних силах України зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19, всього на сьогодні хворіють 128 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 14 липня, у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 128 осіб. Всього за час пандемії одужало – 469 осіб, летальних випадків – 5", - інформують у командуванні.
Повідомляється, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, наразі перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 62 особи.
"За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні Командування.
Так, як повідомляється, у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи. Стан їх здоров’я задовільний, перебіг хвороби легкий, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже 54 771 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу – 638.