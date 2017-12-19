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За сутки в Киеве выпала почти полумесячная норма осадков

Киев  •  УНН

 • 13033 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве за сутки выпала почти полумесячная норма осадков. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Он ночью проверял, как работают коммунальные службы в преодолении последствий снегопада.

"Вся коммунальная техника сейчас расчищает улицы от снега. Но, беря во внимание то, что за последние сутки выпало почти полумесячной нормы осадков, ситуация непростая. И снег не прекращается... Хочу подчеркнуть, что городские власти запретили въезд крупногабаритной техники в город. И обращаемся к правоохранителям внимательно контролировать въезды в столицу и не пускать грузовики, чтобы не было коллапса и заблокированного движения на улицах", - отметил В.Кличко.

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Мэр назвал ситуацию чрезвычайной и заверил, что до среды, когда снегопад, по прогнозам, должен утихнуть, вся коммунальная техника будет работать на улицах круглосуточно.

Руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев сообщил, что этой ночью в городе работала 271 единица спецтехники и формировались большие колонны в 5-8 единиц техники, которые убирают снег.

"Также к ним дополнительно присоединяется тяжелая техника - грейдеры, которые будут работать на столичных дорогах. И техника не останавливаться. Только для заправки и чтобы пополнить запас соли", - сказал А.Густелев.

Напомним, снегопад повлиял на график движения столичных автобусов и троллейбусов.

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