За добу у Києві випала майже півмісячна норма опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За минулу добу у Києві випала майже півмісячна норма опадів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Він вночі перевіряв, як працюють комунальні служби у подоланні наслідків снігопаду.
"Вся комунальна техніка зараз розчищає вулиці від снігу. Але, зважаючи на те, що за останню добу випало майже півмісячної норми опадів, ситуація непроста. І сніг не припиняється... Хочу наголосити, що міська влада заборонила в’їзд великовантажної техніки в місто. І звертаємося до правоохоронців уважно контролювати в’їзди у столицю і не пускати вантажівки, щоб не було колапсу і заблокованого руху на вулицях", - зазначив В.Кличко.
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Мер назвав ситуацію надзвичайною і запевнив, що до середи, коли снігопад, за прогнозами, має вщухнути, вся комунальна техніка працюватиме на вулицях цілодобово.
Керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв повідомив, що цієї ночі в місті працювала 271 одиниця спецтехніки і формувалися великі колони у 5-8 одиниць техніки, які прибирають сніг.
"Також до них додатково долучається важка техніка - грейдери, які працюватимуть на столичних дорогах. І техніка не зупинятиметься. Тільки для заправки і щоб поповнити запас солі", - сказав О.Густєлєв.
Нагадаємо, снігопад вплинув на графік руху столичних автобусів і тролейбусів.