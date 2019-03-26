За сутки в Киевской области зафиксировано 6 сообщений о возможном нарушении избирательного права

Согласно информации правоохранителей, три заявления о правонарушениях в сфере избирательного права требуют особого объективной и тщательной проверки, чтобы принять законное процессуальное решение.



В частности, проводится проверка по факту, выявленным работниками Вышгородской полиции во время мониторинга сети Интернет о нарушении формирования состава комиссии избирательного участка.



Также в полицию поступило сообщение от 50-летнего жителя села Городиевка. Мужчина сообщил, что ему не прислали приглашения для участия в голосовании на выборах. Группа реагирования патрульной полиции Сквирского отдела полиции установила, что письмо-приглашение заявителю отправлено на Николаевскую, в связи с тем, что он там проходил службу. С гражданином проведена разъяснительная работа и рекомендовано ему обратиться в центр реестра избирателей.



В пресс-службе отметили, что в целом, с начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 211 сообщений, из них 167 - списана к делу в связи с отсутствием состава правонарушения. Составлено 22 административных протокола по ст. ст. 152, 173, 183 по ч. 2 ст. 212-13 и по ч.2 ст. 212-14 КУоАП.



Сейчас продолжается досудебное расследование по трем уголовным производствам, открытым по факту нарушения избирательного права.



В настоящее время работники полиции Киевской области обеспечивают круглосуточную охрану 9 территориальных избирательных округов.



Напомним, ранее УНН сообщал, что с начала избирательной кампании в Национальной полиции Украины поступило около 500 сообщений о подкупе избирателей.