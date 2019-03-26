За добу на Київщині зафіксовано 6 повідомлень про ймовірне порушення виборчого права

Згідно з інформацією правоохоронців, три заяви про правопорушення у сфері виборчого права потребують особливої об’єктивної та ретельної перевірки, щоб прийняти законне процесуальне рішення.



Зокрема, триває перевірка за фактом, виявленим працівниками Вишгородської поліції під час моніторингу мережі Інтернет про порушення формування складу комісії виборчої дільниці.



Також до поліції надійшло повідомлення від 50-річного жителя села Городієвка. Чоловік повідомив, що йому не надіслали запрошення для участі в голосуванні на виборах. Група реагування патрульної поліції Сквирського відділу поліції встановила, що лист-запрошення заявнику відправлено на Миколаївщину, у зв’язку з тим, що він там проходив службу. З громадянином проведено роз’яснювальну роботу і рекомендовано йому звернутись до центру реєстру виборців.



У прес-службі зазначили, що загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 211 повідомлень, з них 167 – списано до справи у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Складено 22 адміністративних протоколи за ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 КУпАП.



Наразі, триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.



На теперішній час працівники поліції Київської області забезпечують цілодобову охорону 9 територіальних виборчих округів.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що з початку виборчої кампанії до Національної поліції України надійшло близько 500 повідомлень про підкуп виборців.