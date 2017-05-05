За сутки линию разграничения пересекли 30,4 тыс. чел.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения пересекли 30,4 тыс. чел. и 4,7 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Через КПВВ "Майорское" проследовали 7150 человек и 925 транспортных средств; "Марьинка" - 8130 человек и 1520 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6365 человек и 1390 транспортных средств; "Гнутово" - 3425 человек и 840 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5345 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/150; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 70/30; "Гнутово" - 30/40.
В КПВВ "Майорское" вчера в ходе реализации оперативной информации пограничным нарядом Краматорского отряда выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданина Украины, который следовал с неподконтрольной территории. Задержанный нарушитель передан сотрудникам полиции.
Кроме того, в КПВВ "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.
Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей от ООН (в рамках Всемирной продовольственной программы). Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области строительные материалы общим весом 228 тонн.
Как сообщал УНН 4 мая, за сутки линию разграничения пересекли 29,5 тыс. чел.
Также временный режим работы КПП в зоне АТО продлен до конца мая.