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За добу лінію розмежування перетнули 30,4 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) лінію розмежування перетнули 30,4 тис. осіб та 4,7 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За добу лінію розмежування перетнули 30,4 тис. осіб

Через КПВВ “Майорське” прослідували 7150 осіб та 925 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8130 осіб та 1520 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6365 осіб та 1390 транспортних засобів; “Гнутове” — 3425 осіб та 840 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 5345 осіб.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/150; “Мар’їнка” — 150/100; “Новотроїцьке” — 70/30; “Гнутове” — 30/40.

У КПВВ “Майорське” учора в ході реалізації оперативної інформації прикордонним нарядом Краматорського загону виявлено ознаки часткової підробки паспортного документа у громадянина України, який прямував з непідконтрольної території. Затриманого порушника передано співробітникам поліції.

Крім того, в КПВВ “Мар’їнка” співробітники Держприкордонслужби зафіксували випадок, коли громадянин України намагався “вирішити питання” про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошову винагороду. На свою пропозицію він отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого порушника передано представникам Національної поліції в Донецькій області.

Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 13 вантажних автомобілів від ООН (в рамках Всесвітньої продовольчої програми). Транспортні засоби перевозили для жителів Луганської області будівельні матеріали загальною вагою 228 тонн.

Як повідомляв УНН 4 травня, за добу лінію розмежування перетнули 29,5 тис. осіб.

Також тимчасовий режим роботи КПП в зоні АТО продовжено до кінця травня.

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