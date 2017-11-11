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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 28836 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 93809 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 84752 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100376 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100499 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 77142 просмотра

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За сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО

За сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 10591 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет, однако двое бойцов получили ранения. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"В результате боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи шахты Бутовка и Водяного двое защитников Украины получили ранения и были немедленно доставленв к военным медицинских учреждений", - отметил он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие. Силы АТО 24 раза открывали огонь.

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