За сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет, однако двое бойцов получили ранения. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.