За сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет, однако двое бойцов получили ранения. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи шахты Бутовка и Водяного двое защитников Украины получили ранения и были немедленно доставленв к военным медицинских учреждений", - отметил он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие. Силы АТО 24 раза открывали огонь.