За добу двоє українських бійців отримали поранення в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За минулу добу в зоні АТО жоден військових Збройних сил України не загинув, однак двоє бійців отримали поранення. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій загиблих серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу шахти Бутівка та Водяного двоє захисників України отримали поранення, і були негайно доставленв до військових медичних установ", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир’я. Сили АТО 24 рази відкривали вогонь у відповідь.