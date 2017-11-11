За добу двоє українських бійців отримали поранення в зоні АТО

"Внаслідок бойових дій загиблих серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу шахти Бутівка та Водяного двоє захисників України отримали поранення, і були негайно доставленв до військових медичних установ", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир’я. Сили АТО 24 рази відкривали вогонь у відповідь.