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За диверсию на железной дороге в Одесской области мужчина осужден на 13 лет

Киев • УНН

 • 8815 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Одесской области мужчина осужден к 13 годам лишения свободы за диверсию и хранение взрывчатых веществ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

За диверсию на железной дороге в Одесской области мужчина осужден на 13 лет

"4 мая 2017 года Овидиопольским районным судом гражданин признан виновным в совершении диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный хранил в доме тротиловые шашки и в апреле 2015 года подорвал железнодорожные пути вблизи пгт Великодолинское Одесской области.

Прокуратура Одесской области поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина осужден к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Как сообщал УНН 5 мая, экс-заместитель председателя Одесской ОГА будет отвечать в суде за избиение активистов.

Украинские Национальные Новости

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