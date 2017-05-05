За диверсію на залізниці в Одеський області чоловіка засуджено на 13 років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Одещині чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за диверсію та зберігання вибухових речовин. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"4 травня 2017 року Овідіопольським районним судом громадянина визнано винним у вчиненні диверсії та незаконному зберіганні вибухових речовин (ст. 263 ч. 1 та ст. 113 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Установлено, що засуджений зберігав у будинку тротилові шашки та у квітні 2015 року підірвав залізничні колії поблизу смт Великодолинське на Одещині.
Прокуратура Одеської області підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі управління Служби безпеки України в Одеській області.
Як повідомляв УНН 5 травня, екс-заступник голови Одеської ОДА відповідатиме в суді за побиття активістів.