Враг 15 раз обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 39 взрывов в разных населенных пунктах.
За день захватчики 15 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 39 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская громады
Ситуация в общинах
Краснопольская: россияне ударили из миномета (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
Белопольская: с вражеского БпЛА оккупанты сбросили боеприпасы (1 взрыв).
Хотинская: 3 мины сбросили захватчики на территорию общины.
Великописаревская: враг ударил из миномета (4 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).
Шалыгинская: вражеские силы нанесли удар дронами типа «FPV» (3 взрыва).
Миропольская: армия террористов обстреляла из СПГ (3 взрыва) и артиллерии (9 взрывов).
Новослободская: 4 мины сбросил противник на территорию громады.
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