На Сумщине для ликвидации масштабного пожара на предприятии привлекли робота

В Ромнах Сумской области для ликвидации пожара в цехе предприятия с большим количеством горючих материалов привлекли тактического робота MAGIRUS wolf R1. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В Ромнах продолжается ликвидация пожара в двухэтажном здании цеха одного из предприятий. Из-за риска разрушений конструкций внутри здания, специалисты ГСЧС к работам привлекли тактического робота MAGIRUS wolf R1.

С его помощью можно ликвидировать очаги горения в труднодоступных и опасных для спасателей местах.

Ранее УНН сообщал, что в городе Ромны Сумской области загорелся один из двухэтажных цехов предприятия, на котором находится большое количество горючих материалов.