На Сумщині загорівся цех підприємства із великою кількістю горючих матеріалів
Київ • УНН
На підприємстві в місті Ромни Сумської області загорівся двоповерховий цех із великою кількістю горючих матеріалів, пожежу локалізовано, але її ліквідація триває.
У місті Ромни Сумській області загорівся один із двоповерхових цехів підприємства, на якому знаходиться велика кількість горючих матеріалів. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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За даними ДСНС, рятувальники локалізували загорання. Втім, ситуацію ускладнює високе пожежне навантаження – на підприємстві знаходиться велика кількість горючих матеріалів.
"Ситуація контрольована. Ліквідація пожежі триває", - вказали в ДСНС.
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