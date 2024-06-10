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На Сумщині загорівся цех підприємства із великою кількістю горючих матеріалів

На Сумщині загорівся цех підприємства із великою кількістю горючих матеріалів

Київ • УНН

 • 19508 перегляди

На підприємстві в місті Ромни Сумської області загорівся двоповерховий цех із великою кількістю горючих матеріалів, пожежу локалізовано, але її ліквідація триває.

У місті Ромни Сумській області загорівся один із двоповерхових цехів підприємства, на якому знаходиться велика кількість горючих матеріалів. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Деталі 

За даними ДСНС, рятувальники локалізували загорання. Втім, ситуацію ускладнює високе пожежне навантаження – на підприємстві знаходиться велика кількість горючих матеріалів.

"Ситуація контрольована. Ліквідація пожежі триває", - вказали в ДСНС. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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