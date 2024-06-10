На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  2747 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  12810 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  21901 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  171238 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  173706 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151716 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107255 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90037 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
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7 июня 2024, 06:57  •  192142 просмотра

На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

На предприятии в городе Ромны Сумской области загорелся двухэтажный цех с большим количеством горючих материалов, пожар локализован, но его ликвидация продолжается.

Общество •   •  192 просмотра
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.

Война •   •  2065 просмотра
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за то, что он бросил гранату в окно квартиры своего брата из-за имущественного спора, ранив прохожую.

Киев •   •  2776 просмотра
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Как отметил член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, участники серых схем экспорта зерна должны быть наказаны в соответствии с уголовным законодательством за уклонение от уплаты налогов, подделку документов и отмывание денег.

Экономика •   •  10167 просмотра
Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный обменный курс на 10 июня на уровне 40,2485 грн/доллар.

Экономика •   •  4511 просмотра
Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА.

политика •   •  5616 просмотра
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

Житель Часового Яра в Донецкой области погиб в результате российского обстрела 9 июня.

Война •   •  5541 просмотра
россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эта неделя обещает быть очень насыщенной с астрологической точки зрения, с сочетанием положительных и сложных аспектов, которые могут привести к конфликтам, агрессии, недопониманию и потенциальным рискам, но также и к возможностям для роста, творчества и гармонизации отношений.

Общество •   •  19647 просмотра
Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

G7, как ожидается, сделает строгое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций из-за войны в Украине.

Экономика •   •  6892 просмотра
G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters

Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

Российские обстрелы повредили дома, автомобили и элеватор в нескольких н. п. Харьковской области, есть раненая.

Война •   •  7497 просмотра
Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф