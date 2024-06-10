На Сумщині для ліквідації масштабної пожежі на підприємстві залучили робота
Київ • УНН
У Ромнах Сумської області тактичний робот Magirus Wolf R1 був задіяний для ліквідації масштабної пожежі в цеху підприємства, де зберігалися горючі матеріали.
У Ромнах Сумської області для ліквідації пожежі в цеху підприємства із великою кількістю горючих матеріалів залучили тактичного робота MAGIRUS wolf R1. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Деталі
У Ромнах триває ліквідація пожежі в двоповерховій будівлі цеху одного із підприємств. Через ризик руйнувань конструкцій в середині будівлі, фахівці ДСНС до робіт залучили тактичного робота MAGIRUS wolf R1.
З його допомогою можна ліквідовувати осередки горіння у важкодоступних і небезпечних для рятувальників місцях.
Раніше УНН повідомляв, що у місті Ромни Сумській області загорівся один із двоповерхових цехів підприємства, на якому знаходиться велика кількість горючих матеріалів.