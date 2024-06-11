За день росіяни 15 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 39 вибухів
Київ • УНН
Ворог 15 разів обстріляв прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 39 вибухів у різних населених пунктах.
За день загарбники 15 разів обстріляли Сумщину, у результаті чого було зафіксовано 39 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади
Ситуація в громадах
Краснопільська: росіяни вдарили з міномету (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).
Білопільська: з ворожого БпЛА окупанти скинули боєприпаси (1 вибух).
Хотінська: 3 міни скинули загарбники на територію громади.
Великописарівська: ворог вдарив з міномету (4 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
Шалигинська: ворожі сили завдали удару дронами типу "FPV" (3 вибухи).
Миропільська: армія терористів обстріляда з СПГ (3 вибухи) та артилерії (9 вибухів).
Новослобідська: 4 міни скинув противник на територію громади.
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