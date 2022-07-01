За день оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В течение 1 июля, начиная с девяти утра российские оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
Под вражеским огнем оказались: Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская общины.
"В Шалыгинской общине пострадала 64-летняя женщина: она как раз работала на огороде, как начался обстрел. Ее ранило обломком российского снаряда", - отметил Живицкий.
Глава ОВА добавил, что также есть и поврежденная инфраструктура: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и водонапорная башня. Точное количество и характер разрушений – выясняется.
Напомним
1 июля утром российские оккупанты из минометов обстреляли Эсманскую общину Сумской области – зафиксировано 17 "прилетов", жертв и разрушений нет.