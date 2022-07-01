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За день окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів по Сумщині

За день окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів по Сумщині

Київ • УНН

 • 87578 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Протягом 1 липня, починаючи з дев'ятої ранку російські окупанти випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Деталі

Під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

"У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка: вона як раз працювала на городі як почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду", - зазначив Живицький.

Голова ОВА додав, що також є і пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Точна кількість і характер руйнувань - з'ясовується.

Нагадаємо 

1 липня вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано 17 "прильотів", жертв та руйнувань немає.

Українські Національні Новини

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