За день окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів по Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Протягом 1 липня, починаючи з дев'ятої ранку російські окупанти випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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Під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.
"У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка: вона як раз працювала на городі як почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду", - зазначив Живицький.
Голова ОВА додав, що також є і пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Точна кількість і характер руйнувань - з'ясовується.
Нагадаємо
1 липня вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано 17 "прильотів", жертв та руйнувань немає.