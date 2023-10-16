За день до своего 77-летия умерла актриса Сюзанна Сомерс

Цитата

“Сюзанна Сомерс мирно скончалась дома рано утром 15 октября”, — говорится в заявлении менеджера Сомерс Р. Кури Хэй.

"Сюзанна была окружена своим любящим мужем Аланом, сыном Брюсом и ближайшими родственниками", - добавляется в заявлении. «Ее семья собралась, чтобы отпраздновать ее 77-й день рождения 16 октября. Вместо этого они будут отмечать ее необычную жизнь и хотят поблагодарить ее миллионам поклонников и подписчиков, которые ее очень любили».

Детали

The New York Times сообщила, что Сомерс умерла в своем доме в Палм-Спрингс, Калифорния.

У Сомерс, которая прославилась как Крисси Сноу в популярном ситкоме 1970-х годов, в 2000 году диагностировали рак молочной железы, и в конце июля она объявила, что он вернулся.

«Я болела раком молочной железы два десятилетия назад, и время от времени он’появляется снова, и я продолжаю бороться с ним», — сказала она в заметке в Instagram 31 июля. «Это не новая территория для меня. Я знаю, как одеть свое боевое снаряжение, и я боец».

Помимо выступлений на телевидении и в кино, Сомерс также была известна тем, что написала многочисленные книги, посвященные здоровью’и питанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американская актриса Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года