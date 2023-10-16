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За день до свого 77-річчя померла акторка Сюзанна Сомерс

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Акторка Сюзанна Сомерс, найбільш відома своєю роллю у серіалі “Троє це компанія” і бізнесом у сфері фітнесу та здоров'я, померла в неділю у віці 76 років. Про це пише Reuters, передає УНН.

За день до свого 77-річчя померла акторка Сюзанна Сомерс

Цитата 

“Сюзанна Сомерс мирно померла вдома рано вранці 15 жовтня”, — йдеться в заяві менеджера Сомерс Р. Курі Хей.

"Сюзанна була оточена своїм люблячим чоловіком Аланом, сином Брюсом і найближчими родичами", - додається в заяві. «Її сім'я зібралася, щоб відсвяткувати її 77-й день народження 16 жовтня. Натомість вони відзначатимуть її незвичайне життя та хочуть подякувати її мільйонам шанувальників і підписників, які її дуже любили».

Деталі 

The New York Times повідомила, що Сомерс померла у своєму будинку в Палм-Спрінгс, Каліфорнія.

У Сомерс, яка прославилася як Кріссі Сноу в популярному ситкомі 1970-х років, у 2000 році діагностували рак молочної залози, і наприкінці липня вона оголосила, що він повернувся.

«Я хворіла на рак молочної залози два десятиліття тому, і час від часу він з’являється знову, і я продовжую боротися з ним», — сказала вона в дописі в Instagram 31 липня. «Це не нова територія для мене. Я знаю, як Одягніть своє бойове спорядження, і я боєць».

Окрім виступів на телебаченні та в кіно, Сомерс також була відома тим, що написала численні книги, які присвячені здоров’ю та харчуванню.

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