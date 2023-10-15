Американська актриса Пайпер Лорі померла у віці 91 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Американська актриса Пайпер Лорі, найвідоміша за ролями у фільмах «Шукач» і «Керрі», померла у віці 91 року. Про це повідомив її менеджер Меріон Розенберг, пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Меріон Розенберг повідомила, що триразова номінантка на "Оскар" померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Вона описала актрису як «чудову людину з чудовим талантом».
Лорі номінували на "Оскар" за перший фільм, у якому вона знялася після повернення - "Керрі".
Вона також знялася в численних телешоу, включаючи Метлока, Вбивство, яке вона написала, і грала матір героя Джорджа Клуні в Швидкій допомозі.
Доповнення
Розетта Джейкобс народилася в Детройті, штат Мічиган, у родині росіян і поляків. Вона підписала контракт з Universal Studios у віці 17 років, отримавши контракт і нове ім’я: Пайпер Лорі.
Однак Лорі розчарувалася в акторській індустрії та в тому, що її приймали на ті самі ролі, і розірвала свій голлівудський контракт, переїхавши до Нью-Йорка, щоб виконувати інші ролі.
Пізніше вона відійшла від професії після 15-річної перерви та зосередила свою увагу на русі за громадянські права та війні у В’єтнамі.
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