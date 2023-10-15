Американская актриса Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Американская актриса Пайпер Лори, самая известная по ролям в фильмах «Искатель» и «Кэрри», умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил ее менеджер Мэрион Розенберг, пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Мэрион Розенберг сообщила, что трехкратная номинантка на "Оскар" умерла в своем доме в Лос-Анджелесе.
Она описала актрису как «замечательного человека с замечательным талантом».
Лори номинировали на "Оскар" за первый фильм, в котором она снялась после возвращения - "Кэрри".
Она также снялась в многочисленных телешоу, включая Мэтлока, Убийство, которое она написала, и играла мать героя Джорджа Клуни в Скорой помощи.
Дополнения
Розетта Джейкобс родилась в Детройте, штат Мичиган, в семье русских и поляков. Она подписала контракт с Universal Studios в возрасте 17 лет, получив контракт и новое имя’я: Пайпер Лори.
Однако Лори разочаровалась в актёрской индустрии и в том, что её принимали на одни и те же роли, и разорвала свой голливудский контракт, переехав в Нью-Йорк, чтобы исполнять другие роли.
Позже она отошла от профессии после 15-летнего перерыва и сосредоточила свое внимание на движении за гражданские права и войне во В’Вьетнаме.
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