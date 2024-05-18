За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За день общины Сумщины подверглись 44 обстрелам со стороны рф. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В Сумской области в течение одного дня зафиксировано 44 обстрела, во время которых произошло 183 взрыва. Громады Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская попали под обстрелы.

Ситуация с общинами:

Белопольская: оккупанты били из минометов (4 взрыва). Также произошли сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (10 взрывов), обстрелы из АГС (14 взрывов) и СПГ (6 взрывов).

Великописаревская: подверглась минометным ударам (12 взрывов), обстрелам из ствольной артиллерии (18 взрывов), АГС (10 взрывов)

Середино-Будская: 21 мину сбросил враг на территорию громады и совершил сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва), удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

Шалигинская: был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольская: вражеская армия осуществила атаку дронами-камикадзе типа FPV (4 взрыва), а также нанесла минометные обстрелы (8 взрывов).

Эсманьская: были минометные обстрелы (17 взрывов).

Миропольская: противник нанес авиаудар пуск 8 ракет НАР (8 взрывов), удар дроном-камикадзе типа FPV (3 взрыва).

Новослободская: силы террористической страны ударили из минометов (4 взрыва) и артиллерии (15 взрывов).

Юнаковская: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов) и минометов (19 взрывов).

Хотинская: подверглась минометному обстрелу (3 взрыва).

В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов