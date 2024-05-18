За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  104141 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  101600 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  103867 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  114541 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133432 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124960 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118398 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  184098 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65081 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  177328 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Новости по теме
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

  •  598 просмотра
Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

  •  2275 просмотра
рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

  •  2780 просмотра
БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

  •  3301 просмотра
В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

  •  7077 просмотра
Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

  •  9263 просмотра
Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

  •  10547 просмотра
С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

  •  13824 просмотра
Оккупанты сегодня атаковали Одесскую область тремя баллистическими и тремя управляемыми авиационными ракетами - Воздушные силы

Оккупанты сегодня атаковали Одесскую область тремя баллистическими и тремя управляемыми авиационными ракетами - Воздушные силы

  •  12350 просмотра
Не беспилотник, а боеприпас времен Второй мировой: стала известна причина взрыва возле военной академии в питере

Не беспилотник, а боеприпас времен Второй мировой: стала известна причина взрыва возле военной академии в питере

  •  11815 просмотра

Популярные

Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

  •  87061 просмотра
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

  •  88180 просмотра
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

  •  82859 просмотра
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

  •  87554 просмотра
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

  •  77407 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  184098 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  177328 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  238754 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  258398 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  459271 просмотра

За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За один день общины Сумской области подверглись 44 обстрелам со стороны рф, что привело к 183 взрывам в разных местах.

Общество •   •  598 просмотра
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, определяя различные категории лиц, имеющих право на отсрочку, включая людей с инвалидностью, многодетных родителей, опекунов, государственных служащих и определенные профессии.

Общество •   •  2275 просмотра
Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

российские источники распространили дезинформацию о причастности украинской беженки к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которую словацкие власти категорически отрицают как фейковую манипуляцию.

политика •   •  2780 просмотра
рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

Беспилотники упали на территорию государственного предприятия в российском Пролетарске, повредив лестницу, ведущую к топливному резервуару.

Новости Мира •   •  3301 просмотра
БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

В Одессе есть раненые и погибшие в результате вражеских обстрелов со стороны РФ, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Война •   •  7077 просмотра
В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости в центре Херсона приостановлена из-за постоянных вражеских обстрелов с использованием различных видов оружия и авиации, а их работа распределена между другими гуманитарными центрами до улучшения ситуации с безопасностью.

Общество •   •  9263 просмотра
Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

В Харькове российский авиаудар вызвал крупный пожар, в результате которого погибли 3 и были ранены 29 человек, а 2 были спасены службами спасения.

Общество •   •  10547 просмотра
Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

Большая группа спасенных волнистых попугайчиков переехала в свою новую летнюю резиденцию - просторный вольер на открытом воздухе с естественными удобствами, такими как гнезда, ветки, веревки и кормушки, в Киевском зоопарке, что будет способствовать их реабилитации.

Киев •   •  13824 просмотра
С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

Оккупанты сегодня атаковали Одесскую область тремя баллистическими и тремя управляемыми авиационными ракетами - Воздушные силы

17 мая 2024 года российские войска атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами и тремя управляемыми ракетами, повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  12350 просмотра
Оккупанты сегодня атаковали Одесскую область тремя баллистическими и тремя управляемыми авиационными ракетами - Воздушные силы

Не беспилотник, а боеприпас времен Второй мировой: стала известна причина взрыва возле военной академии в питере

Взрыв боеприпаса времен Второй мировой войны произошел возле военной академии в санкт-петербурге, в результате чего пострадали 7 человек, один из которых находится в реанимации.

Новости Мира •   •  11815 просмотра
Не беспилотник, а боеприпас времен Второй мировой: стала известна причина взрыва возле военной академии в питере