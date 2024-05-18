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За день 44 рази рф обстріляла громади Сумщини

За день 44 рази рф обстріляла громади Сумщини

Київ • УНН

 • 24921 перегляди

За один день громади Сумської області зазнали 44 обстрілів з боку рф, що призвело до 183 вибухів у різних місцях.

За день громади Сумщини зазнали 44 обстріли з боку рф. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

У Сумській області протягом одного дня зафіксовано 44 обстріли, під час яких сталося 183 вибухи. Громади Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська потрапили під обстріли.

Ситуація щодо громад:

Білопільська: окупанти били з мінометів (4 вибухи). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (10 вибухів), обстріли з АГС (14 вибухів) та СПГ (6 вибухів).

Великописарівська: зазнала мінометних ударів (12 вибухів), обстрілів зі ствольної артилерії (18 вибухів), АГС (10 вибухів)

Середино-Будська: 21 міну скинув ворог на територію громади та здійснив скид із БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Шалигинська: було зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї.

Краснопільська: ворожа армія здійснила атаку дронами-камікадзе типу FPV (4 вибухи), а також нанесла мінометних обстрілів (8 вибухів).

Есманьська: були мінометні обстріли (17 вибухів).

Миропільська: противник наніс авіаудар пуск 8 ракет НАР (8 вибухів), удар дроном-камікадзе типу FPV (3 вибухи).

Новослобідська: сили терористичної країни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (15 вибухів).

Юнаківська: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (6 вибухів) та мінометів (19 вибухів).

Хотінська: зазнала мінометний обстріл (3 вибухи).

У Сумській області 9 прикордонних районів ворог обстріляв з артилерії та мінометів 17.05.24, 10:36 • 19539 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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