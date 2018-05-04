За четыре мясяца из хранилищ отобрано на 78% больше газа

“По итогам четырех месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий протранспортировано 14,6 млрд куб. м газа, что на 0,6 млрд куб. м, или на 4,3%, больше аналогичного периода 2017 года (без учета объемов газа для производственно-технологических потребностей „Укртрансгаза“, облгазов и добывающих предприятий)”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за январь-апрель 2018 года с подземных хранилищ было отобрано 7,3 млрд куб. м газа, что на 3,2 млрд куб. м, или на 78% больше, чем за этот же период прошлого года.

По состоянию на 30 апреля 2018 года в ПХГ Украины хранилось 7,9 млрд куб. м голубого топлива, что на 0,5 млрд куб. м, или на 6% меньше, чем в прошлом году.

С января по апрель 2018 года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составляли 6,8 млрд куб. м, что практически равно показателю добычи января-апреля 2017 года.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 мая увеличился до 8,042 млрд куб.м.