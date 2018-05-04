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За чотири мясяці зі сховищ відібрано на 78% більше газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За чотири місяці 2018 року українським споживачам всіх категорій протранспортовано на 4,3% більше газу, ніж за аналогічний період 2017 року. Крім того, за цей період зі сховищ відібрано на 78% більше газу, передає УНН з посиланням на дані “Укртрансгазу”.

За чотири мясяці зі сховищ відібрано на 78% більше газу

"За підсумками чотирьох місяців 2018 року українським споживачам усіх категорій протранспортовано 14,6 млрд куб. м газу, що на 0,6 млрд куб. м, або на 4,3%, більше за аналогічний період 2017 року (без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних потреб "Укртрансгазу", облгазів та видобувних підприємств)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за січень–квітень 2018 року з підземних сховищ було відібрано 7,3 млрд куб. м газу, що на 3,2 млрд куб. м, або на 78%, більше, ніж за цей самий період торік.

Станом на 30 квітня 2018 року в ПСГ України зберігалося 7,9 млрд куб. м блакитного палива, що на 0,5 млрд куб. м, або на 6%, менше, ніж минулого року.

З січня по квітень 2018 року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України становили 6,8 млрд куб. м, що практично дорівнює показнику видобутку січня–квітня 2017 року.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 травня збільшився до 8,042 млрд куб. м.

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