За чотири мясяці зі сховищ відібрано на 78% більше газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За чотири місяці 2018 року українським споживачам всіх категорій протранспортовано на 4,3% більше газу, ніж за аналогічний період 2017 року. Крім того, за цей період зі сховищ відібрано на 78% більше газу, передає УНН з посиланням на дані “Укртрансгазу”.
"За підсумками чотирьох місяців 2018 року українським споживачам усіх категорій протранспортовано 14,6 млрд куб. м газу, що на 0,6 млрд куб. м, або на 4,3%, більше за аналогічний період 2017 року (без урахування обсягів газу для виробничо-технологічних потреб "Укртрансгазу", облгазів та видобувних підприємств)", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що за січень–квітень 2018 року з підземних сховищ було відібрано 7,3 млрд куб. м газу, що на 3,2 млрд куб. м, або на 78%, більше, ніж за цей самий період торік.
Станом на 30 квітня 2018 року в ПСГ України зберігалося 7,9 млрд куб. м блакитного палива, що на 0,5 млрд куб. м, або на 6%, менше, ніж минулого року.
З січня по квітень 2018 року надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України становили 6,8 млрд куб. м, що практично дорівнює показнику видобутку січня–квітня 2017 року.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 травня збільшився до 8,042 млрд куб. м.