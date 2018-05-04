За чотири мясяці зі сховищ відібрано на 78% більше газу

КИЇВ. 4 травня. УНН. За чотири місяці 2018 року українським споживачам всіх категорій протранспортовано на 4,3% більше газу, ніж за аналогічний період 2017 року. Крім того, за цей період зі сховищ відібрано на 78% більше газу, передає УНН з посиланням на дані “Укртрансгазу”.