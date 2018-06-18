За четыре месяца украинцев стало меньше почти на 86 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение января-апреля 2018 года украинцев стало меньше на 85,7 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2018 года составила 42 млн 300,7 тыс. человек. В течение января-апреля 2018 года численность населения уменьшилась на 85,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.
Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все без исключения женщины, однако размер этих выплат будет отличаться. Кроме того, все родители имеют право на помощь при рождении ребенка, которая составляет в 2018 году 41 280 грн независимо от количества детей в семье.