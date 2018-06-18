За чотири місяці українців стало менше майже на 86 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом січня–квітня 2018 року українців поменшало на 85,7 тис. осіб. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
“Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2018 року становила 42 млн 300,7 тис. осіб. Упродовж січня—квітня 2018 року чисельність населення зменшилася на 85,7 тис. осіб”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 54 живонароджені.
Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі без винятку жінки, проте розмір цих виплат буде різнитись. Крім того, усі батьки мають право на допомогу при народженні дитини, яка становить у 2018 році 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї.