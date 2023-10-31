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За время военного положения разоблачены более 280 преступных групп, которые обещали вывезти мужчин за границу

Киев • УНН

 • 71709 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С начала действия военного положения более 280 преступных групп за деньги обещали помочь уклонистам незаконно выехать из Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

За время военного положения разоблачены более 280 преступных групп, которые обещали вывезти мужчин за границу

Цитата

«Всего за время действия военного положения в сотрудничестве с другими правоохранительными органами нашими оперативными сотрудниками было разоблачено более 280 таких преступных противоправных групп, которые за деньги обещали людям содействие в незаконном пересечении границы»,- Андрей Демченко.

Детали

Разоблаченные участники групп, по словам Демченко будут нести уголовную ответственность по статье 332 относительно незаконной переправки лиц через границу. Привлечены будут как организаторы, так и пособники. Потому что организаторы могут быть в разных регионах Украины, но часто пособниками они подыскивают жителей приграничья, которые там проживают и знают местность для того, чтобы помогать перейти нарушителям линию госграницы.

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