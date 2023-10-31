За время военного положения разоблачены более 280 преступных групп, которые обещали вывезти мужчин за границу

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«Всего за время действия военного положения в сотрудничестве с другими правоохранительными органами нашими оперативными сотрудниками было разоблачено более 280 таких преступных противоправных групп, которые за деньги обещали людям содействие в незаконном пересечении границы»,- Андрей Демченко.

Детали

Разоблаченные участники групп, по словам Демченко будут нести уголовную ответственность по статье 332 относительно незаконной переправки лиц через границу. Привлечены будут как организаторы, так и пособники. Потому что организаторы могут быть в разных регионах Украины, но часто пособниками они подыскивают жителей приграничья, которые там проживают и знают местность для того, чтобы помогать перейти нарушителям линию госграницы.

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