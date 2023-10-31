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За час воєнного стану викрито понад 280 злочинних груп, які обіцяли вивезти чоловіків за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. З початку дії воєнного стану понад 280 злочинних груп за гроші обіцяли допомогти ухилянтам незаконно виїхати з України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

За час воєнного стану викрито понад 280 злочинних груп, які обіцяли вивезти чоловіків за кордон

Цитата

«Загалом за час дії воєнного стану у співпраці з іншими правоохоронними органами нашими оперативними співробітниками було викрито понад 280 таких злочинних протиправних груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону»,- Андрій Демченко.

Деталі

Викриті учасники груп, за словами Демченко будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Притягнуті будуть як організатори, так і посібники. Бо організатори можуть бути в різних регіонах України, але часто пособниками вони підшукують жителів прикордоння, які там проживають та знають місцевість для того, щоб допомагати перейти порушникам лінію держкордону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі священнику УПЦ МП повідомлено про підозру за організацію переправлення ухилянтів за кордон

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