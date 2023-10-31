За час воєнного стану викрито понад 280 злочинних груп, які обіцяли вивезти чоловіків за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. З початку дії воєнного стану понад 280 злочинних груп за гроші обіцяли допомогти ухилянтам незаконно виїхати з України. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.
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«Загалом за час дії воєнного стану у співпраці з іншими правоохоронними органами нашими оперативними співробітниками було викрито понад 280 таких злочинних протиправних груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону»,- Андрій Демченко.
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Викриті учасники груп, за словами Демченко будуть нести кримінальну відповідальність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Притягнуті будуть як організатори, так і посібники. Бо організатори можуть бути в різних регіонах України, але часто пособниками вони підшукують жителів прикордоння, які там проживають та знають місцевість для того, щоб допомагати перейти порушникам лінію держкордону.
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