За время полномасштабной войны в Украине существенно выросла культура благотворительности - Волочай

Цитата

«Особенность этой войны в том, что нас ночью атакуют ракетами, а утром мы подметаем их обломки и идем работать и воплощать системные проекты. Если ракета или дрон задели или повредили помещение, или же еще хуже - попали в жилой дом, школу, дамбу - мы должны реагировать здесь и сейчас. В считанные часы, дни собрать продукты, воду, одежду или еду для животных. Потому что это нужно уже.

В то же время, мы не можем игнорировать строительство укрытий, комплексную помощь учебным или медучреждениям, секторам культуры. Мы постоянно балансируем между срочными запросами и стратегическими. Осознав эту ситуацию, коллеги из-за рубежа смогут качественнее оказывать необходимую помощь, которая точно будет полезной", - отметила Волочай.

Эффективность любой помощи повышает партнерство, убеждена директор «МХП-Громаде», призывая к реализации совместных проектов с локальными общественными или благотворительными организациями.

«За последние 1,5 года у нас существенно выросла культура благотворительности и подход к реализации социальных проектов. Сотни организаций сегодня проходят аудит, отчитываются за потраченные или полученные средства, имеют хорошие команды, которые работают с различными секторами и бизнесами.

Поэтому такое партнерство действительно дойдет до тех, кто в этом нуждается», - подчеркнула Волочай.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.