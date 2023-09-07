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За час повномасштабної війни в Україні суттєво виросла культура благодійності - Волочай

Київ • УНН

 • 331713 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Останні 1,5 роки Україна протистоїть масштабній агресії рф. Сьогодні українцям, як ніколи, потрібна ургентна і системна підтримка, яка працюватиме на розвиток і стійкість проєктів у майбутньому. Від розуміння цих особливостей залежить рівень і кількість допомоги від іноземних донорів, бізнесу, міжнародних організацій. Про це на 32 Економічному Форумі в польському Карпачі заявила директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай, передає УНН.

Цитата

«Особливість цієї війни в тому, що нас вночі атакують ракетами, а зранку ми підмітаємо їхні уламки і йдемо працювати та втілювати системні проєкти. Якщо ракета або дрон зачепили чи пошкодили приміщення, або ж ще гірше - влучили в житловий будинок, школу, дамбу - ми маємо реагувати тут і зараз. У лічені години, дні зібрати продукти, воду, одяг чи їжу для тварин. Бо це потрібно вже.

Водночас, ми не можемо ігнорувати будівництво укриттів, комплексну допомогу навчальним чи медзакладам, секторам культури. Ми постійно балансуємо між терміновими запитами й стратегічними. Усвідомивши цю ситуацію, колеги з-за кордону зможуть якісніше надавати необхідну допомогу, яка точно буде корисною", - зазначила Волочай.

Ефективність будь-якої допомоги підвищує партнерство, переконана директорка «МХП-Громаді», закликаючи до реалізації спільних проєктів з локальними громадськими чи благодійними організаціями.

«За останні 1,5 роки в нас суттєво виросла культура благодійності та підхід до реалізації соціальних проєктів. Сотні організацій сьогодні проходять аудит, звітуються за витрачені чи отримані кошти, мають хороші команди, які працюють з різними секторами та бізнесами.

Відтак таке партнерство справді дійде до тих, хто цього потребує», - підкреслила Волочай.

Довідка

«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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