За время действия "нулевого растаможивания" украинцы сэкономили более 26 млрд гривен на "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. За период до возвращения таможенных платежей граждане Украины получили льготу на сумму более 26 млрд грн на ввоз автомобилей. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.
В целом же за время действия Закона Украины N2142 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" во время таможенного оформления товаров, определенных в этом Законе, были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму - 42,6 млрд грн.
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"В том числе из:
транспортных средств граждан на сумму 26,1 млрд грн;
товаров, ввозимых предприятиями на сумму 16,5 млрд грн", - сообщил Гетманцев.
Контекст
С началом полномасштабного вторжения рф в Украину были отменены налоги на импорт и таможенные платежи.
21 июня ВР вернула систему платежей.
В частности, было возвращено налогообложение для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы; для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину; для транспортных средств, ввозимых гражданами.