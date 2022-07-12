За час дії "нульового розмитнення" українці зекономили понад 26 млрд гривень на "євробляхах"

Загалом же за час дії Закону України N2142 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" під час митного оформлення товарів, визначених у цьому Законі, було надано пільг із сплати митних платежів на суму — 42,6 млрд грн.

Цитата

"У тому числі з:

транспортних засобів громадян на суму 26,1 млрд грн;

товарів, що ввозилися підприємствами на суму 16,5 млрд грн", - повідомив Гетманцев.

Контекст

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні були скасовані податки на імпорт та митні платежі.

21 червня ВР повернула систему платежів.

Зокрема було повернуто оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи; для підприємств, що не сплачують ввізне мито; для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.