За 6 лет в Украине в ДТП погибли более 126 тыс. человек

“В Украине уровень смертности и травматизма в результате ДТП является одним из самых высоких в европейском регионе. За последние шесть лет (с 2011 по 2016 год) в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП с пострадавшими. Погибли 126 с половиной тысяч человек, травмированы — 209 тысяч”, - сказал А.Гаврилюк.



Он отметил, что в 2016 году зафиксирован рост количества ДТП на 11,6% и количества пострадавших — на 1,5% по сравнению с 2015 годом.



“Особенно тревожно то, что более 43% погибших в ДТП в 2016 году — это пешеходы и велосипедисты”, — подчеркнул А.Гаврилюк.



Он также добавил, что большое беспокойство вызывает тот факт, что за последний шестилетний период на дорогах Украины погибли 1,4 тыс. детей в возрасте до 18 лет.



“ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй — среди детей до 14 лет”, — отметил представитель Минздрава.

Напомним, 3 мая на Броварском проспекте в Киеве микроавтобус Ford Transit врезался в автомобиль “Газель” дорожной службы. При этом пострадал пассажир Ford и коммунальщик, который получил травму ноги. Водитель микроавтобуса с места происшествия скрылся.