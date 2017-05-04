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За 6 років в Україні в ДТП загинуло більше 126 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом останніх шести років в Україні сталося близько 170 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди. У цих ДТП загинули 126,5 тисяч осіб. Про це на прес-конференції повідомив заступник директора медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я Андрій Гаврилюк, передає кореспондент УНН.

За 6 років в Україні в ДТП загинуло більше 126 тис. людей

“В Україні рівень смертності і травматизму внаслідок ДТП є одним із найвищих у європейському регіоні. За останні шість років (з 2011 по 2016 рік) в Україні зареєстровано приблизно 170 тисяч ДТП з постраждалими. Загинули 126 із половиною тисяч осіб, травмовані — 209 тисяч”, — сказав А.Гаврилюк.

Він зазначив, що у 2016 році зафіксовано зростання кількості ДТП на 11,6% та кількості постраждалих — на 1,5% порівняно з 2015 роком.

“Особливо тривожним є те, що понад 43% загиблих у ДТП у 2016 році — це пішоходи та велосипедисти”, — наголосив А.Гаврилюк.

Він також додав, що велике занепокоєння викликає той факт, що за останній шестирічний період на дорогах України загинули 1,4 тис. дітей віком до 18 років.

“ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком від 15 до 24 років та другою — серед дітей до 14 років”, — зауважив представник МОЗ.

Нагадаємо, 3 травня на Броварському проспекті в Києві мікроавтобус Ford Transit врізався в автомобіль “Газель” дорожньої служби. При цьому постраждав пасажир Ford і комунальник, який отримав травму ноги. Водій мікроавтобуса з місця пригоди втік.

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