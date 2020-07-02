За 6 лет ВСУ получили помощь от американских коллег на около 500 млн долларов - Хомчак
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. За период 2014-2020 годов ВСУ получили помощ от американских коллег на сумму более 490 млн долларов США. Об этом заявил в интервью Армия Иnform Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает УНН.
"За период 2014-2020 годов мы получили помощи только от американских коллег на сумму более 490 млн долларов США. Перечень предоставляемого оборудования достаточно широк: от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперской борьбы и радиолокационных станций. В этом же году перечень оборудования в рамках помощи от США включает более 30 наименований. Все это существенно повышает наши способности по сдерживанию российского агрессора. Кроме того, недавно доставлена новая партия закупленных Минобороны Украины современных противотанковых комплексов и ракет к ним", - отметил Хомчак.
Напомним, Украина является крупнейшим получателем помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса.