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Україна є найбільшим отримувачем допомоги НАТО - Хомчак

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна є найбільшим отримувачем допомоги НАТО, яку надають державам-партнерам у рамках трастових фондів Альянсу. Так, за 6 років Україна отримала допомоги на суму понад 490 млн доларів. Про це заявив в інтерв’ю Армія Іnform Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, передає УНН.

“Наразі Україна є найбільшим реципієнтом (отримувачем — ред.) допомоги НАТО, яку надають державам-партнерам у рамках трастових фондів Альянсу. Маю на увазі виділення коштів до бюджету фондів, які в подальшому використовують як для закупівлі обладнання для нагальних потреб української армії, утилізації боєприпасів, фахової підготовки персоналу, реабілітації поранених військовослужбовців, так і в наданні союзниками масштабної консультативно-дорадчої допомоги для напрацювання концептуальних засад розвитку Збройних Сил України. Тому я ще раз висловлюю щиру вдячність усім країнам-союзницям, які активно нам допомагають”, — зазначив він.

За словами Хомчака, до прикладу, за період 2014–2020 років ми отримали допомоги лише від американських колег на суму понад 490 млн доларів США.

“Перелік наданого обладнання достатньо широкий: від сучасних засобів зв’язку та броньованих автомобілів до систем контрснайперської боротьби і радіолокаційних станцій. Цього ж року перелік обладнання в рамках допомоги від США включає понад 30 найменувань. Все це суттєво підвищує наші спроможності зі стримування російського агресора. Крім того, нещодавно доставлено нову партію закуплених Міноборони України сучасних протитанкових комплексів та ракет до них”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 12 червня Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

Так, програма розширених можливостей НАТО спрямована на досягнення більшої взаємосумісності України з Альянсом.

Українські Національні Новини

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