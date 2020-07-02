Украина является крупнейшим получателем помощи НАТО - Хомчак
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина является крупнейшим получателем помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса. Так, за 6 лет Украина получила помощь на сумму более 490 млн долларов. Об этом заявил в интервью Армия Іnform Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает УНН.
"Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом (получателем - ред.) помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса. Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии, утилизации боеприпасов, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и в предоставлении союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития Вооруженных сил Украины. Поэтому я еще раз выражаю искреннюю благодарность всем странам-союзницам, которые активно нам помогают", - отметил он.
По словам Хомчака, к примеру, за период 2014-2020 годов мы получили помощи только от американских коллег на сумму более 490 млн долларов.
"Перечень предоставляемого оборудования достаточно широк: от современных средств связи и бронированных автомобилей к системам контрснайперской борьбы и радиолокационных станций. В этом году перечень оборудования в рамках помощи от США включает более 30 наименований. Все это существенно повышает наши способности по сдерживанию российского агрессора. Кроме того, недавно доставлено новую партию закупленных Минобороны Украины современных противотанковых комплексов и ракет к ним", - добавил он.
Как сообщал УНН, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
Так, программа расширенных возможностей НАТО направлена на достижение большей совместимости Украины с Альянсом.