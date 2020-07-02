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За 6 років ВСУ отримали допомогу від американських колег на близько 500 млн доларів – Хомчак

За 6 років ВСУ отримали допомогу від американських колег на близько 500 млн доларів – Хомчак

Київ • УНН

 • 11956 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. За період 2014–2020 років ЗСУ отримали допомогу від американських колег на суму понад 490 млн доларів США. Про це заявив в інтерв’ю Армія Іnform Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, передає УНН.

"За період 2014–2020 років ми отримали допомоги лише від американських колег на суму понад 490 млн доларів США. Перелік наданого обладнання достатньо широкий: від сучасних засобів зв’язку та броньованих автомобілів до систем контрснайперської боротьби і радіолокаційних станцій. Цього ж року перелік обладнання в рамках допомоги від США включає понад 30 найменувань. Все це суттєво підвищує наші спроможності зі стримування російського агресора. Крім того, нещодавно доставлено нову партію закуплених Міноборони України сучасних протитанкових комплексів та ракет до них", - зазначив Хомчак.

Нагадаємо, Україна є найбільшим отримувачем допомоги НАТО, яку надають державам-партнерам у рамках трастових фондів Альянсу.

Українські Національні Новини

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