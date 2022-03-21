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За 25 дней войны украинские защитники уничтожили почти 2 тысячи единиц вражеской наземной техники - Резников

Киев • УНН

 • 86819 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За 25 дней полномасштабного вторжения россии на территорию Украины наши военные уничтожили около 2 тысяч единиц вражеской наземной техники. Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

“В течение 25 дней Украина борется с российскими военными преступниками. За эти дни мы уничтожили почти 1500 БТР, 500 танков российских террористов”, - написал министр.

Детали

Он добавил, что часть из них была уничтожена благодаря гуманитарной помощи от Великобритании.

Резников поблагодарил министра обороны Британии Бена Уоллеса ”за смелость и дух Британии, контрастирующие с некоторыми другими партнерами".

Добавим

За минувшие сутки бойцами полка "Азов" было уничтожено  2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор".

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