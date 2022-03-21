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За 25 днів війни українські захисники знищили майже 2 тисячі одиниць ворожої наземної техніки – Резніков

За 25 днів війни українські захисники знищили майже 2 тисячі одиниць ворожої наземної техніки – Резніков

Київ • УНН

 • 86819 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За 25 днів повномасштабного вторгнення росії на територію України наші військові знищили близько 2 тисяч одиниць ворожої наземної техніки. Про це у своєму Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Цитата

“Протягом 25 днів Україна бореться з російськими військовими злочинцями. За ці дні ми знищили майже 1500 БТР, 500 танків російських терористів”, - написав міністр.

Деталі

Він додав, що частина з них була знищена завдяки гуманітарній допомозі від Великої Британії.

Резніков подякував міністру оборони Британії Бену Воллесу “за сміливість і дух Британії, що контрастують з деякими іншими партнерами”.

Додамо

За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор".

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